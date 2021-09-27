 

Новое ПО для Tesla позволит электромобилю самостоятельно маневрировать на городских улицах

27.09.2021, 3:26, Новости дня
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В компании Tesla объявили о начале бета-тестирования новой версии программного обеспечения для электромобилей FSD. Как сообщает разработчик, в программном обеспечении существенно расширен функционал, что позволит машинам свободно маневрировать в плотном потоке транспорта на городских улицах.

Напомним, что ранее в этом программном продукте была лишь возможность включить автопилот за городом, где нет множества перекрестков, светофоров и прочих прелестей урбанизации.

В процессе бета-тестирования сотрудники Tesla намерены усовершенствовать систему автономного управления, так как в ней пока еще много изъянов. Однако разработчики надеются, что вскоре продукт будет доведен до совершенства.



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