Новое ПО для Tesla позволит электромобилю самостоятельно маневрировать на городских улицах

В компании Tesla объявили о начале бета-тестирования новой версии программного обеспечения для электромобилей FSD. Как сообщает разработчик, в программном обеспечении существенно расширен функционал, что позволит машинам свободно маневрировать в плотном потоке транспорта на городских улицах.

Напомним, что ранее в этом программном продукте была лишь возможность включить автопилот за городом, где нет множества перекрестков, светофоров и прочих прелестей урбанизации.

В процессе бета-тестирования сотрудники Tesla намерены усовершенствовать систему автономного управления, так как в ней пока еще много изъянов. Однако разработчики надеются, что вскоре продукт будет доведен до совершенства.