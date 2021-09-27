Компания Xiaomi раскрыла информацию о новой версии умных часов Mi Watch Color 2

Накануне презентации компания Xiaomi начала раскрывать информацию о новой модели умных часов Mi Watch Color 2. Из опубликованного тизера понятно, что наручный гаджет получил более двух сотен тем оформления. Кроме того, часы поддерживают 117 разных режимов тренировок.

Эксперты советуют обратить внимание на список доступных режимов. Некоторые из них наверняка развеселят вас. Например, как понимать режим тренировки под названием «Рыбалка»? Впрочем, даже в недвижимом состоянии человеку нужно подсчитывать калории, напоминают специалисты.

Также стало известно, что в продаже смарт-часы появятся с ремешками разных цветов. Сначала их будет не меньше шести, а позже, вероятно, и больше.