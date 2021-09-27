Опубликованы параметры нового кабеля USB-C 2.1

Как сообщает источник в компании Google, новая версия 2.1 кабеля USB-C может поддерживать большую мощность энергопотребления. Инсайдер утверждает, что речь идет о 240 Вт. Это выяснилось по время тестов, которые проводили инженеры компании.

Кстати, данный кабель также выдерживает намного большее напряжение электрического тока – до 48 вольт, что на 28 В выше, чем было предусмотрено в предыдущем стандарте. Для того чтобы обеспечить максимальную мощность, необходима сила тока 5 А.

Инсайдер также сообщает, что в кабеле устранены недостатки, характерные для его предшественников. В дальнейшем надеемся узнать и о том, какие реальные преимущества обеспечивает кабель при практическом использовании.