 

В Польше намерены построить уникальные для Европы малые модульные АЭС

27.09.2021, 3:26, Новости дня
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Как сообщают СМИ, Польша станет первой в Евросоюзе страной, на территории которой построят SMR-станции. Речь идет о малых модульных АЭС, поясняют эксперты. Уже две компании независимо друг от друга заключили договора с поставщиками оборудования.

По плану, станции введут в эксплуатацию до 2029 года. Таким образом, страна пытается решить энергетическую проблему и одновременно избавиться от углеводородного топлива.

Прежде всего, закроют угольные ТЭС, которые сегодня производят львиную часть электроэнергии. Также намерены отказаться от импортного газа и мазута. Атомные энергоблоки данного типа сейчас предлагают японцы и американцы. Также их можно заказать в Китае и РФ. В последнее время в Польше активно развивали генерацию из возобновляемых источников. Мощность одного малого атомного реактора 77 МВт.



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