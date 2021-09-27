Мнение: Сексуальное признание важнее социального

В этом месяце я, кстати, прошел инициацию в качестве психолога (лучше поздно, чем никогда). Наконец-то! Как доказать всем с несомненностью, что ты – настоящий психолог? Просто показать диплом психфака МГУ? Фи! Понятно, что это совершенно беспонтово – такой бумаженцией может обзавестись всякий.

Единственный реальный способ – чтобы у тебя взял интервью журнал PSYCHOLOGIES. Я долго шел к этому успеху (то есть вплоть до сентября с.г. был натуральным самозванцем) – но все-таки дошел! Если ты даешь интервью глянцевому “Психоложи”, мечте всех интеллектуальных домохозяек – то да. Ты – ДОКАЗАЛ! А у меня еще и тема была такая, как положена психологу – про секс! Один заголовок чего стоит: “Сексуальное признание заменяет социальное”.

Давал интервью, как обычно, по телефону, из номера провинциальной гостиницы где-то в Ярославской области, вечером. Романтика!

Правда, найти текст в виде текста мне не удалось, увы. Есть только pdf, но его непонятно как встроить в ЖЖ. На сайте самого журнала архива номеров найти тоже не удалось. Правда, есть такая ссылка – https://kiozk.ru/article/psychologies/seksualnoe-priznanie-vaznee-socialnogo Ее вроде бы очень легко прочесть.

А так-то с сайте самого журнала прочесть ничего нельзя – там все ТОЛЬКО за деньги. Покупайте журнал в киосках Союзпечати! “Мой” легко опознать – там на обложке Пересильд.

НО, впрочем, текст мне все-таки извлечь удалось! Ура! По сути он представляет собой в чистом виде конспект моей блестящей лекции, понять из него можно немногое – но что поделать…

“«СЕКСУАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ВАЖНЕЕ СОЦИАЛЬНОГО»

Многие из нас (или даже все) хотят нравиться окружающим, вызывать уважение и восхищение. Если эта цель достигнута, как успех повлияет на наше отношение к себе? Социальный психолог АЛЕКСЕЙ РОЩИН, директор Центра социологии и социальной психологии, предлагает неожиданную точку зрения.

Текст Екатерина Макаркова

Общественное признание помогает поднять самооценку?

Алексей Рощин: Принято считать, эти вещи взаимосвязаны, однако это не так. Мы знаем много случаев, когда самооценка не меняется даже с приходом славы и всеобщего обожания.

Вы не могли бы привести пример?

А.Р.: Обратимся к литературе: крошка Цахес из сказки Гофмана. Он уродлив и душой, и телом, но с помощью колдовства заставляет окружающих видеть его красивым и талантливым. Его восхваляют, но внутри он остается безобразным карликом, и знает об этом. Еще один пример – доктор Мейзлик из рассказа Карела Чапека. Он удачно раскрыл преступление, но испытывает не подъем, а нарастающий ужас, полагая, что все это случайность и нет гарантий, что озарение снизойдет на него снова.

Выходит, успех порождает тревогу?

А.Р.: Не обязательно, но такое случается нередко. Это называется комплексом самозванца: когда блестящий ученый, художник, или даже маляр отказывается признавать свои заслуги, с беспокойством ожидая, что все скоро прозреют. Но бывает и наоборот: когда никому не известный, никем не признанный и никем не любимый изгой-отщепенец имеет высокую самооценку. Один актер всю жизнь играет «Кушать подано» и получает за это гроши, но при этом абсолютно счастлив. А другой – нет. С его точки зрения, жизнь первого – это повод застрелиться, но такие персонажи не стреляются и доживают до глубокой старости.

То есть можно прекрасно чувствовать себя в своей жизни, хотя окружающие считают ее провалом. Наверно, для этого нужна завышенная самооценка?

А.Р.: Вовсе нет! Допустим, наблюдая за жителями провинции, безвестными и небогатыми, но при этом довольными собой, спокойными и веселыми, некий столичный житель возмущается тем, какая у них завышенная самооценка. Они же должны ощущать себя полным ничтожеством! Но они живут полноценной жизнью и обладают как раз не завышенной, а адекватной самооценкой.

Может ли быть полезной низкая самооценка?

А.Р.: Для прогресса – конечно. Его бы не было без иллюзии того, что при социальном признании можно добиться высокой самооценки. Низкая самооценка – это неприятное ощущение. Когда вы считаете себя в чем-то неполноценным и пытаетесь вылечить себя сами. Задаете себе вопрос: «Почему я такой? Что делать, чтобы это исправить?». Некоторые под тяжестью этого груза опускаются до глубин депрессии, а некоторые ставят перед собой цель добиться признания, думая, что таким образом они избавят себя от комплексов. Благодаря великому психологу Альфреду Адлеру мы знакомы с теорией гиперкомпенсации: когда в попытках компенсировать свои недостатки личности с заниженной самооценкой добиваются высот. Однако избавиться от зудящего чувства несовершенства это все равно не помогает.

Получается, если у всех будет адекватная самооценка, то не видать нам великих открытий?

А.Р.: Пока об этом говорят очень осторожно, но дети с адекватной самооценкой, которые растут в атмосфере любви и принятия, не совершают прорывов. И выдающихся произведений или открытий в науке от них ждать не приходится: у них и так все хорошо. Их не беспокоит тот зуд, когда вы должны кому-то что-то доказать. Они просто живут. Но они вряд ли когда-нибудь составят большинство.

Почему? Сейчас все больше родителей, которые стараются любить и поддерживать детей.

А.Р.: Потому что помимо индивидуальных неврозов есть и коллективные, и от них никуда не деться. Американский психоаналитик Карен Хорни ввела такое понятие, как экзистенциальный невроз, то есть невроз не отдельного индивидуума, а всей цивилизации. С детских лет цивилизация внушает нам два стремления, которые противоположны по своей сути. Первое – будь лучше всех. Второе – будь любимым. «Будь лучше всех» – это и есть социальное признание. Никто не смог, а вы смогли. Однако оно совсем не означает, что все будут вас за это любить. Одно стремление противоречит другому, что и порождает неизбывный невроз.

Почему же мы продолжаем желать успеха?

А.Р.: Потому что у всех случаются неудачи, и в этом случае даже маленький успех – лучшее лекарство. Иногда выигрыш в карты или мимолетный восхищенный взгляд имеют терапевтический эффект: этого оказывается достаточно, чтобы воспрянуть духом и восстановить самооценку. Однако для тех, кто давно увяз в нелюбви к себе, даже реальная слава не способна ничего изменить.

Кажется, здесь имеет значение время: недавняя неудача лечится успехом, а давняя – нет.

А.Р.: Успех не помогает тем, кто застрял в прошлом. Например, вы запомнили, как родители повторяли: «Ты неловкий», «Ты глупый», «Тебя никто не полюбит». Потом вы можете стать самым ловким и самым умным, но устоявшихся убеждений не перебьют ни слова посторонних, ни даже родителей, мнение которых может с годами измениться: «Ты замечательный», «Ты самый умный», «Мы были не правы»… Но если вы живете в прошлом, то эти слова для вас, настоящего, могут ничего не значить. Они были нужны тогда, маленькому мальчику или девочке, а повернуть время вспять невозможно. Исправить это можно, только если вы готовы переселиться в настоящее.

За счет чего мы можем вырваться из прошлого?

А.Р.: Например, за счет сильных переживаний, в том числе любовных. В начале сериала «Не родись красивой» главная героиня считала, что она никчемная, некрасивая и никому не нужная. А потом ее закрутил вихрь событий, что в итоге привело к преображению. Полное погружение в текущие события способствовало тому, что героиня начала жить здесь и сейчас, и вместе с тем начала расти ее самооценка. Другим способом включиться в настоящее может стать, например, эмиграция. Многие находят себя, вырвавшись за границу привычного, которое включает депрессивное настроение и мысли о своем ничтожестве. Как и героиня сериала, они попадают в то, что называется экзистенциальной ситуацией, – когда приходится выживать, полностью погружаясь в текущие проблемы: учить язык, знакомиться с новым окружением, осваивать новую специальность. Все это может настолько захватить, что помогает вырваться из ловушки прошлого.

Что еще может исправить самооценку?

А.Р.: От низкой самооценки могут спасти сексуальные отношения. Те, кто считает себя глупым, некрасивым и неловким, спасаются, встретив удачного сексуального партнера. Вдруг мы понимаем, какие сильные эмоции можем испытывать сами и какие яркие ощущения доставлять другому. Вот такой успех способен заглушить предыдущие установки. Родители могут наложить табу на многие темы, однако до темы секса они, как правило, не добираются. Они способны указать на то, что вы глупы или некрасивы, но никогда не скажут, что вы плохо занимаетесь сексом. Благодаря этому мы можем получить уже не социальное, а сексуальное признание. И часто оно оказывается полезнее традиционной психотерапии”.

Всё!