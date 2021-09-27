 

Мнение: Вольное “Основание”

27.09.2021, 2:56, Разное
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Посмотрел две первых серии экранизации "Основания" Айзека Азимова.

Получилось вполне смотрибельно, хотя это и нельзя назвать точной экранизацией. Сохранив основную канву сюжета с предсказанием Сэлдона и зарождением проекта "Основание", авторы достаточно вольно трактуют первоисточник (например, Гаал Дорник теперь не белый мужчина, а чернокожая женщина, вездесущая повесточка превыше психоистории), разворачивая тему падения Галактической Империи через кризис династии Клеонов (опять же не совсем так, как это описано в книгах) и конфликт связанный с Анакреоном более подробно, чем это было сделано у Азимова.

Почему так сделано, понять не трудно – при дословной экранизации кино могло получится достаточно скучным. Поэтому в фильме куда как больше действия, нежели в книге. При этом за 2 с лишним часа первых двух серий проект "Основание" еще даже до Терминуса не добрался. Так что, уже по первым сериям можно делать вывод, что это вольная экранизация, которая будет существенно отличаться от того, что Азимов писал в своем фантастическом цикле. Окончательные выводы будут в конце сезона.

Что еще можно отметить.

1. Неплохо получился Сэлдон и императорское семейство.
2. Сериал весьма красив, картинка радует глаз. Видно, что денег на него потратили немало. Сцена обрушения космического моста очень впечатляющая.
3. Также стоит отметить добротную музыку, с легкими отсылками к фантастике 60х, вроде "Звездного пути".
4. Авторы как минимум попытались развернуть для зрителя придуманную Азимовым концепцию психо-истории, получилось средне, но уж как есть.

В общем, смотреть можно (особенно на фоне заниженных ожиданий), посмотрим как дальше пойдет.

Источник: Colonel Cassad



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