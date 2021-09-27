Мнение: Честный глава?

Рамзан Кадыров, оказывается был среди участников видеовстречи с президентом, и доложил Владимиру Путину итоговые цифры, внесенные протоколы так называемых выборов депутатом Гослдумы. И честно признался, что «это большой результат, который мы вместе все подделали».

Он действительно это произнес? Или мне только показалось, что Кадыров сказал «…мы вместе все подделали»?

Возможно, Рамзан Ахматович хотел сказать что-то другое, но произнес именно то, что произнес. Впрочем, не могу исключить, что Кадыров честно озвучил то, о чем другие главы регионов помалкивают. Потому что смелый и честный?

Фотографии отсюда

—