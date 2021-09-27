 

Российские истребители сопроводили бомбардировщик США над Тихим океаном

27.09.2021, 2:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТри истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближавшийся к российским границам в Тихом океане, сообщил Национальный центр управления обороной России.

«С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа», – указано в сообщении, передает ТАСС. 

Отмечается, что после того как воздушное судно ВВС отдалилось от границ воздушного пространства России, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Нарушения государственной границы России, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета патрульной авиации Р-3С «Орион». 



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