Стало известно об обсуждении властями США возможности убить Ассанжа

В 2017 году представители администрации США и сотрудники ЦРУ высокого ранга рассматривали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают бывшие чиновники и сотрудники контрразведки.

ЦРУ разработало план похищения Ассанжа, вызвавший «горячие споры» в Белом доме о законности и практичности подобных мер. Один из представителей спецслужб США сообщил, что в Белом доме и ЦРУ «рассматривали» возможность убийства Ассанжа, «запрашивали варианты того, как можно это сделать». Подчеркивается, что обсуждение «проходило на самом высоком уровне в администрации». ЦРУ также планировало расширить масштабы слежки за WikiLeaks, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть электронные устройства.

Такую реакцию вызвали публикации WikiLeaks серии материалов ЦРУ Vault 7 – крупнейшей утечки документов о программах удаленного управления компьютерами пользователей и слежки. Данные хранились в изолированной сети в штаб-квартире ЦРУ, передает ТАСС со ссылкой на Yahoo News.

Напомним, с 2019 года Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. В начале 2021 года судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в его экстрадиции. В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы.