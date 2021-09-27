 

Спелеологи опустились на дно Адского колодца

27.09.2021, 2:32, Новости дня
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Одно из самых загадочных мест на земле находится в Йемене. Это так называемый Адский колодец, где, согласно легендам, обитают джины и демоны. Спелеологи впервые сумели опуститься на его дно, однако не нашли там ничего сверхъестественного.

Адский колодец – это карстовый провел на территории пустыни. Официальное название – Колодец Бархаута. При ширине примерно в 30 метров его глубина составляет 112 м.

Во время исследований в колодце обнаружены чудесные сталагмиты, известковый жемчуг, а также источники воды. Много останков упавших на дно животных. Но самое опасное – ядовитые змеи, которыми внизу буквально кишит. Это одна из причин, по которой без соответствующей подготовки и защиты в колодец лучше не спускаться.



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