 

«Политех» объединят с другими российскими суперкомпьютерами

27.09.2021, 2:32, Новости дня
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В РФ решили создать целую сеть суперкомпьютеров. Для этого нужно объединить несколько вычислительных машин огромной мощности.

На днях стало известно о намерении обеспечить связь и передачу данных между «Политехом», суперкомпьютером, который принадлежит Технополису, с другими аналогичными ЭВМ. Таким образом, к Национальной исследовательской компьютерной сети присоединится еще одна машина.

Также в системе есть суперкомпьютер Объединённого института ядерных исследований, соединенный уже со схожим устройством Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук. Объединение суперкомпьютеров сопровождалось торжественным мероприятием в присутствии представителей правительства.



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