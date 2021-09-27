«Политех» объединят с другими российскими суперкомпьютерами

В РФ решили создать целую сеть суперкомпьютеров. Для этого нужно объединить несколько вычислительных машин огромной мощности.

На днях стало известно о намерении обеспечить связь и передачу данных между «Политехом», суперкомпьютером, который принадлежит Технополису, с другими аналогичными ЭВМ. Таким образом, к Национальной исследовательской компьютерной сети присоединится еще одна машина.

Также в системе есть суперкомпьютер Объединённого института ядерных исследований, соединенный уже со схожим устройством Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук. Объединение суперкомпьютеров сопровождалось торжественным мероприятием в присутствии представителей правительства.