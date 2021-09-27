Компания Honor представила игровые ноутбуки MagicBook 16 Pro
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Китайская компания Honor показала на публике новую модель игрового ноутбука MagicBook 16 Pro. Как сообщил производитель, базовая цена устройства составит 960 американских долларов.
Вообще-то речь идет о линейке из двух версий одного и того же устройства, говорят эксперты. Основное отличие между ними в используемых видеокартах. В одном случае установлена GeForce GTX 1650, а для более дорогой версии – GeForce RTX 3050.
В обоих ноутбуках размер диагонали экрана составляет 16,1 дюйма. Частота смены кадров вполне соответствует статусу игрового устройства. Это 144 Гц. Качество картинки – Full HD. Объем накопителя SSD составляет 512 Гб. Оперативная память – 16 Гб. Пока ноутбуки вышли с предустановленной Windows 10.
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