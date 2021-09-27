Компания Honor представила игровые ноутбуки MagicBook 16 Pro

Китайская компания Honor показала на публике новую модель игрового ноутбука MagicBook 16 Pro. Как сообщил производитель, базовая цена устройства составит 960 американских долларов.

Вообще-то речь идет о линейке из двух версий одного и того же устройства, говорят эксперты. Основное отличие между ними в используемых видеокартах. В одном случае установлена GeForce GTX 1650, а для более дорогой версии – GeForce RTX 3050.

В обоих ноутбуках размер диагонали экрана составляет 16,1 дюйма. Частота смены кадров вполне соответствует статусу игрового устройства. Это 144 Гц. Качество картинки – Full HD. Объем накопителя SSD составляет 512 Гб. Оперативная память – 16 Гб. Пока ноутбуки вышли с предустановленной Windows 10.