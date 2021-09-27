 

France 2 – в Париже за ночь построили стену — чтобы не пустить столичных наркоманов в пригород

27.09.2021, 2:06, Новости дня
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После того как около сотни наркоманов были эвакуированы из квартала Рикет-Сталинград в Париже в район, граничащий с соседней коммуной, власти за несколько часов возвели стену между столицей и пригородом, пишет France 2. Как передаёт телеканал, это решение шокировало и разгневало местных жителей. В свою очередь, общественные организации тщетно ждут от властей долгосрочного решения проблемы курения крэка на улицах, отмечается в репортаже.

Стена построена за несколько часов, чтобы удержать наркоманов в стороне, словно граница между кварталом коммуны Пантен и Парижем. Этот отец семейства потрясён.  

ПРОХОЖИЙ: Сегодня утром я вышел из дома и заметил, что здесь неожиданно построили целую стену.

Стена — символ безвыходного положения, в котором оказались власти, борющиеся с курением крэка в Париже. После многих месяцев напряжённости в некоторых районах столицы вчера около сотни наркоманов были эвакуированы из квартала Рикет-Сталинград в район Порт-де-ла-Виллет. Через несколько часов этот туннель, соединяющий Париж и коммуну Пантен, был обречён — чтобы не позволить наркопотребителям обосноваться там. Местные жители, обеспокоенные сборищами курильщиков крэка в нескольких сотнях метров от их жилья, считают это решение смехотворным.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Я хотела бы знать, не станут ли они собираться под моими окнами, возле моего дома.

ВТОРАЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Нам придётся перестраивать свои маршруты передвижения, придётся их обходить стороной, ведь мы не хотим подвергаться агрессии.

ТРЕТЬЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Зачем перемещать проблему в другой район? У нас и своих проблем хватает.

Вот уже несколько лет эвакуации наркоманов на северо-востоке Парижа следуют одна за другой. Общественные организации требуют долговременного решения — обустройства приютов и помещений для контролируемого употребления наркотиков, — но не слишком надеются на результат.

ЖАН-БАТИСТ ДЮМУЛЕН, социальный педагог: Я не могу сказать ребятам: «Через три месяца будет то-то и то-то». Каждый раз, когда власти о чём-то объявляют, я об этом не говорю, поскольку знаю, что ничего не произойдёт. Сейчас все говорят о срочно необходимых мерах, но они были срочно необходимы ещё 20 лет назад.

Префектура же уверяет, что переселение наркоманов в Порт-де-ла-Вилет — временная мера в ожидании создания приюта, разрешение на который власти выдали десять дней назад.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2021 года.



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