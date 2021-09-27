ЦИК Германии подтвердил минимальный разрыв между СДПГ и ХДС/ХСС на выборах

Немецкий ЦИК опубликовал предварительные данные голосования на выборах в Бундестаг из более чем половины округов Германии.

Социал-демократическая партия Германии лидирует с 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 25,1%, «Зеленые» – 13,8%, Свободные демократы – 11,2%, «Альтернатива для Германии» – 10,6%. При этом «Левые» пока не проходят пятипроцентный барьер, у них 4,2%. Эти данные не учитывают разницу результатов по одномандатным округам и партийным спискам, передает РИА «Новости».

В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Немецкий политолог Александр Рар считает, что Германией будет управлять коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с «Зелеными» и Свободной демократической партией, а канцлером, вероятно, станет кандидат от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет.