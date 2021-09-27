 

Среди смартфонов Apple самым автономным оказался новый iPhone 13 Pro Max

27.09.2021, 1:38, Новости дня
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Аналитики решили сравнить время автономной работы разных моделей смартфоном из недавно представленной линейки iPhone 13. Победителем в данном рейтинге оказалась самая дорогая версия Pro Max.

Однако, пользователей наверняка заинтересует, какая именно разница между временем работы смартфонов от одной подзарядки до другой.

Чемпион продержался без восьми минут десять часов во время стандартного стресс-теста. Эксперты отмечают, что ни один другой смартфон «Яблочной» компании не сможет работать так долго. Модель mini выдержала чуть меньше шести с половиной часов. Второй место занял iPhone 13 Pro – 8 часов 17 минут. А базовая модель iPhone 13 проработала 7 часов 45 минут. Как видим, разница между минимумом и максимумом существенна.



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