 

Перестрелка в спорт-баре в США переросла в огонь по толпе

27.09.2021, 0:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ результате перестрелки в спорт-баре в Де-Мойне (Айова, США) три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщила местная полиция.

Перестрелку устроили два человека. Уезжая с места перестрелки, они открыли огонь по толпе. Как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

Напомним, стрельба в общественных местах в США – не редкость. Так, в начале сентября перестрелка произошла в ночном клубе в Канзасе, один человек погиб.



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