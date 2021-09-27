Перестрелка в спорт-баре в США переросла в огонь по толпе

В результате перестрелки в спорт-баре в Де-Мойне (Айова, США) три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщила местная полиция.

Перестрелку устроили два человека. Уезжая с места перестрелки, они открыли огонь по толпе. Как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

Напомним, стрельба в общественных местах в США – не редкость. Так, в начале сентября перестрелка произошла в ночном клубе в Канзасе, один человек погиб.