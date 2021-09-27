Посол и военный атташе РФ в Сербии посетили линию разграничения с Косово

Линию разграничения между Сербией и самопровозглашенным Косово посетили глава минобороны Сербии Небойша Стефанович, начальник генштаба армии страны генерал Милан Мойсилович, а также российские посол Александр Боцан-Харченко и военный атташе генерал-майор Александр Зинченко, сообщило минобороны Сербии.

Ведомство сообщило, что Стефанович и Мойсилович «начали осмотр сил, находящихся в состоянии повышенной боеготовности и задействованных в рамках тактических групп, находящихся в гарнизоне Рашка, военной базе Рудница и в направлении к административному переходу Ярине», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.

Боцан-Харченко и Зинченко лично посетили линию разграничения, «чтобы лично удостовериться в актуальной ситуации». Стефанович сообщил, что сербская сторона решила «ознакомить друзей с ситуацией» и продемонстрировать, что «Сербия исполняет международные соглашения».

Стефанович потребовал от Приштины отозвать свои отряды с линии разграничения, без этого шага «невозможно вести переговоры». Нынешнюю политику Приштины он считает путем к «дестабилизации с целью изгнать сербов с севера Косово». Министр призвал прокуратуру Сербии возбудить дела в отношении косовских полицейских и выяснить, осуществлялись ли в отношении сербского населения в последние дни акты террора.

Напомним, после провокации властей самопровозглашенного Косово, сербское население Ибарского Колашина вышло на акции протеста, начало строить баррикады. Приштина ответила тем, что прислала спецназ с бронетехникой и снайперов.