Spiegel – «всё лучше, чем почтовые голуби» — бундесвер потратит €600 млн на аналоговые приборы связи

Переход на цифровые технологии обошёл вооружённые силы Германии стороной, поэтому теперь бундесвер пытается оживить 40-летнюю ретротехнику, на что планируется потратить до €600 млн. Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, новая радиоаппаратура должна стать точным аналогом старой, чтобы её можно было без проблем встроить в имеющийся военный транспорт. Впрочем, как заметил один из офицеров, «всё лучше, чем почтовые голуби».



Reuters

Из-за того,что цифровизация так и не дошла до бундесвера, теперь немецкие войска пытаются «оживить 40-летнюю ретротехнику» и вкладывают в это €600 млн, пишет журнал Der Spiegel.

Как напоминает издание, новая на тот момент радиоаппаратура для армии Германии была разработана в 1974 году. Через пять лет приборы SEM 80 и SEM 90 были испытаны в войсках, ещё через три года их объявили пригодными к серийному производству, а с 1984 года они были поставлены на оснащение бундесвера. Обе модели стандартных радиоприёмников до сих пор используются сухопутными войсками страны: они встроены в большинство военных транспортных средств.

Система состоит из металлических коробок оливкового цвета, вмонтированных друг над другом. В своём полном виде они весят почти 18 кг — «несокрушимые, надёжные — и аналоговые». Впрочем, как иронично отметил один из высокопоставленных офицеров сухопутных войск, говоря об этих древних приборах, которых не коснулись ни интернет, ни революция в сфере электронной коммуникации, «это всё же лучше, чем почтовые голуби».

Однако после почти 40 лет службы обновления всё же необходимы, поэтому 30 августа служба снабжения бундесвера опубликовала сообщение о том, что с фирмой Thales заключён договор о модернизации радиоприборов SEM 80 и SEM 90 с сохранением всех прежних возможностей.

Как отмечает Der Spiegel, за этим скрывается гротескная история. В ближайшие годы бундесвер хочет доработать до 30 тыс. радиоприборов, которые ни в коем случае не должны быть способны на большее, чем оригинальные образцы. Иными словами, они должны соответствовать техническому уровню 1982 года, и при этом стоят по €20 тыс. за штуку, что недёшево, подчёркивает издание. «Теперь на приборы из каменного века техники связи должно быть потрачено до 600 миллионов долларов», — пишет немецкий журнал.

Чтобы разобраться в причинах такого подхода, следует обратиться к истории, поясняет автор статьи. По поводу цифровизации вооружённых сил споры ведутся уже давно. То, что когда-то начиналось как проект «Мобильных тактических коммуникаций», сейчас переросло в масштабный план «Цифровизации наземных операций» и однажды должно ввести бундесвер в век цифровых технологий.

В современных армиях классическая радиосвязь уже не играет основной роли. Если приборы такие старые, как SEM 80/90, их легко прослушать или повредить. Поэтому коммуникация сегодня осуществляется преимущественно путём передачи данных. Новые системы мгновенно передают информацию о ситуации на месте событий, однако для этого необходима высокая скорость передачи данных. Кроме того, они должны быть тщательно зашифрованы, а это возможно только с новыми, дорогими цифровыми системами.

Однако бундесверу на протяжении многих лет приходилось экономить. Если деньги тратились, то на крупную технику, которую легко «продать» с политической точки зрения: корабли, танки, самолёты. Новые приборы связи при планировании бюджета часто оставались за бортом.

Вся эта тема не имела приоритета, и бюрократический аппарат бундесвера работал в темпе улитки: срочно необходимая цифровизация год за годом откладывалась. Совместное решение при участии соседних стран развалилось только в прошлом году, потому что стороны не смогли договориться. Единственным, что надёжно работало, оставалась старая радиоаппаратура. Срок её жизни постоянно продлевался, но вечно так продолжаться не может. Когда-нибудь просто не останется запчастей. Приобретение новых приборов связи на время переходного периода было исключено. Военные приёмники нельзя просто запихнуть в стандартную нишу, как новую магнитолу в автомобиль, многие транспортные средства пришлось бы перестраивать, а на это ушли бы месяцы или даже годы.

Фирмы, которая разработала старые приборы радиосвязи, больше не существует. Отчасти она была поглощена контролируемым государством французским оборонным концерном Thales, который теперь владеет технологиями создания старой радиоаппаратуры. Концерн предложил бундесверу сделать новые приборы в старой оболочке. Это решило бы проблему встраивания в транспортные средства, и одновременно был бы совершён технологический скачок. Однако это было слишком хорошо для правды, отмечает Der Spiegel.

Дело в том, что заказ на изготовление новой радиоаппаратуры может быть передан только после проведения открытого тендера. Но из-за того, что не победивший в конкурсе участник часто подаёт жалобы, процесс может растянуться на годы. По словам сотрудника службы оснащения бундесвера, тогда был бы риск снова угодить в западню, как в случае с затянувшимся поиском новых винтовок для армии, ставшим «ужасающим примером» неудачной попытки снабжения войск.

В итоге Министерство обороны приняло решение, которое, с одной стороны, кажется всем участникам совершенно абсурдным, но, с другой стороны, соответствует всем абсурдностям бундесвера и может гарантировать, что армия в ближайшие годы не останется совсем без приборов связи, даже в том случае, если они безнадёжно устареют, отмечает немецкий журнал.

Поэтому в ближайшие два года концерн Thales должен разработать прототип нового прибора связи, такого же размера и типа, как старые, чтобы его можно было без проблем встроить в имеющуюся технику. Однако при этом в техническом плане новые аппараты будут настолько «кастрированы», что останутся на уровне старых SEM 80/90.

Таким образом служба снабжения бундесвера надеется избежать продолжительных тендеров, чтобы позднее обойтись совсем без них и приобрести тысячи ретроприборов, которые можно будет применять до 2035 года. «Вопрос в том, кто виноват в этом безумии, — заключает немецкий журнал Der Spiegel. — Армия, бюрократия в снабжении, система или политики?»