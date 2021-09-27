WSJ – в Колумбийском университете распустили группу учёных, расследовавшую причины возникновения коронавируса

Группа учёных Колумбийского университета, занимавшаяся расследованием источника коронавируса, была распущена, пишет The Wall Street Journal. По словам профессора Джеффри Сакса, причиной роспуска стали связи некоторых участников группы с организацией EcoHealth Alliance, сотрудничавшей с Уханьским институтом вирусологии.



Reuters

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о своём решении распустить созданную на базе института группу учёных, расследовавшую происхождение коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

По словам Сакса, причиной роспуска группы стало беспокойство насчёт её связей с организацией EcoHealth Alliance, которая с 2020 года находится под проверкой со стороны ряда учёных и членов конгресса за использование государственных средств на исследование коронавируса совместно с Уханьским институтом вирусологии. Издание напоминает, что первая вспышка коронавируса произошла именно в Ухани.

Сакс отметил, что не хотел, чтобы исследовательская группа была связана с одним из главных аспектов поиска причин происхождения коронавируса. При этом один из членов распущенной группы заявлял, что у неё нет конфликта интересов, способного помешать эффективному исследованию.

Как пишет The Wall Street Journal, роспуск исследовательской группы является новейшим этапом развития событий в рамках глобальных научных попыток по обнаружению истоков вируса. Поиск причин возникновения коронавируса породил геополитические трения, а также дебаты вокруг того, имеет ли вирус природное происхождение, или же он проник в мир путём утечки из лаборатории.

Профессор Сакс заявил, что исследование истоков коронавируса продолжится, однако теперь в процесс будет включено большее количество экспертов из разных сфер. Кроме того, учёный подчеркнул, что в рамках исследования не будет даваться приоритета ни одной из версий происхождения вируса.

Издание напоминает, что исследование происхождения коронавируса, курируемое ВОЗ, стопорится уже на протяжении многих месяцев. Отчёт американских спецслужб, предоставленный Джо Байдену в минувшем августе, не пришёл ни к каким окончательным выводам ввиду недостатка информации от китайской стороны.

Как пишет The Wall Street Journal, недавнее исследование, осуществлявшееся французским институтом Пастера, выявило три типа коронавируса в летучих мышах, проживающих в Лаосе неподалёку от границы с Китаем. Отмечается, что эти коронавирусы очень похожи на вирус, вызвавший пандемию: кроме того, они также способны заражать человеческие клетки. Исследование показало, что коронавирусы, подобные вирусу SARS-Cov-2, существуют в дикой природе и могут передаваться людям, вступившим в контакт с летучими мышами.