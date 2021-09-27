 

Из Киева мало кто работает с немецким политикумом, это может плохо отразиться на Украине – Климкин

27.09.2021, 0:10, Новости дня
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“Изо всех моих разговоров, различных связей с немецкими депутатами хочу сказать, что с немецким политикумом очень мало кто работает из Киева. То есть никто не хочет вкладываться в многолетние связи, в дружбу, партнерство. Это для нас может плохо обернуться”, – сказал он.

Дипломат считает, что Германия для Украины – “критическая страна”.

“Без согласия Германии ни одно решение в Брюсселе относительно Украины не пройдет, по меньшей мере в ближайшее время. Мы это должны прекрасно понимать и должны вкладываться в личные связи и с немцами, так же как с французами. Немцы очень ценят отношения доверия, которые складываются за годы”, – объяснил Климкин.

Он считает, что Ангела Меркель, которая дорабатывает на должности канцлера Германии, еще будет полезна Украине, а молодое поколение немецких политиков проявит себя “очень выразительно”.

“Многие молодые политики совсем по-другому относятся к России, и они уже не видят Россию как партнера, без которого жить нельзя. Не все, прямо скажу, но много таких. Для нас важно, чтобы они стали проукраинскими. И это зависит от нас”, – подчеркнул Климкин.

Контекст:

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Согласно данным экзит-полла, больше всего голосов – по 25% – набрали две партии: Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). На третьем месте с 15% голосов – “Зеленые”. Пятипроцентный барьер для попадания в Бундестаг преодолели также “Альтернатива для Германии”, Свободная демократическая партия (по 11%) и “Левая” (5%).

Нынешний канцлер Ангела Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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