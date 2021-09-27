В Швейцарии на референдуме поддержали легализацию однополых браков

Решение поддержали 64,1% избирателей.

Закон позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей, не связанных с ними. Также лесбийским парам, состоящим в браке, будет разрешено заводить детей через донорство спермы, что в настоящее время разрешено только для женатых гетеросексуальных пар. Также документ упростит получение гражданства иностранцами, которые состоят в браке с гражданами Швейцарии.

Международная организация Amnesty International заявила, что предоставление возможности заключать гражданские браки для однополых пар стало “вехой на пути к равенству”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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