 

В Швейцарии на референдуме поддержали легализацию однополых браков

27.09.2021, 0:10, Новости дня
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Решение поддержали 64,1% избирателей.

Закон позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей, не связанных с ними. Также лесбийским парам, состоящим в браке, будет разрешено заводить детей через донорство спермы, что в настоящее время разрешено только для женатых гетеросексуальных пар. Также документ упростит получение гражданства иностранцами, которые состоят в браке с гражданами Швейцарии.

Международная организация Amnesty International заявила, что предоставление возможности заключать гражданские браки для однополых пар стало “вехой на пути к равенству”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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