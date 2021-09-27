 

Талибан отправил тысячи смертников в приграничный с Таджикистаном регион – СМИ

27.09.2021, 0:10, Новости дня
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Речь идет о граничащей с Таджикистаном афганской провинции Тахор.

Бойцов “Армии Мансури Исламского Эмирата” направили “для устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз”, отметил Муджахид.

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— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) September 25, 2021

По данным “Радио Озоди”, речь идет о бойцах-смертниках, из которых состоит так называемая Армия Мансури Исламского Эмирата.

Таджикские власти считают “немного преувеличенной” информацию о талибах возле границы, но заявляют, что “контролируют действия экстремистских группировок с той стороны границы”.

“Радио Озоди” отмечает, что власти Таджикистана уже заявляли о планах вторжения в Таджикистан “некоторых подконтрольных талибам бандформирований, состоящих из таджиков и кавказцев”. “Талибан” опроверг эти сообщения.

Контекст:

26 сентября после заявления на сессии Генассамблеи ООН президента Таджикистана Эмомали Рахмона, что после прихода к власти в Афганистане могут снова появиться террористы, “Талибан” обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и подчеркнул, что “на каждое действие есть противодействие”.

Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1400 километров.

К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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