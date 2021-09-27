Немецкие партии рассказали о возможных коалициях в Бундестаге

Главные политические силы Германии рассказали о своих планах относительно правящей коалиции, которую им придется формировать в Бундестаге, вероятно, не из двух, а из трех партий.

Как свидетельствуют результаты exit poll телеканала ARD, Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в Бундестаг с 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,5%. «Зеленые» порлучают 14,3%, Свободная демократическая партия (либералы) – 11,5%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Левые – 5%, передает РИА «Новости».

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Предполагается, что руководить такими переговорами будет партия, набравшая большинство голосов. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «Ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов, передает ТАСС.

Ни кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц, ни кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет не стали отвечать на вопрос о том, с кем бы хотели создать новое правительство.

Шольц заявил, что намерен договориться о новой правящей коалиции до Рождества, чтобы нынешнему канцлеру Ангеле Меркель «не пришлось больше выступать с еще одним (новогодним) обращением». Шольц заявил, что «не претендует на председательство в партии», а «хочет стать канцлером ФРГ». По его словам, в правительстве «должно быть три» партии, «в ближайшее время это будет определено».

Лашет также заявил, что намерен вести переговоры о создании правительства как глава партии ХДС и не планирует пока занимать должность главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. По его словам, «новое правительство должно быть создано из центристских сил», таков «наказ избирателей». Лашет сказал, что нужно «найти как можно больше пересечений у центристских сил в Бундестаге, сначала, наверное, в тройственной комбинации, из трех политических партий».

Нынешний министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (ХДС) заявил: «Мы, конечно, опечалены тем, что потеряли в целом много голосов. Несмотря на это, мы идем наравне с социал-демократами». По его мнению, жители германии ясно показали, что они выступают против альянса левых сил, поэтому ХДС/ХСС намерены «сформировать правительство, которое будет представлять всю страну и будет дееспособным».

Генсек ХДС Пауль Цимиак полагает, что велика вероятность создания коалиции в составе ХДС/ХСС, партии «Союз – 90»/ «зеленые» и СвДП. Для блока ХДС/ХСС такой результат означает «горькие потери». «Об этом также нельзя молчать. Необходимо с этим справиться», – сказал Цимиак.

Председатель СвДП Кристиан Линднер высказался за создание коалиции вместе с ХДС/ХСС и «Зелеными». «Я прочитал все партийные программы, и когда вы это сделаете, станет ясно, что самые большие совпадения по содержанию имеются в программах ХДС/ХСС и СвДП», – сказал он, добавив, что новое правительство будет уделять больше внимания вопросам экологии. По его словам, «партии, которые проводили избирательную кампанию против статус-кво «большой коалиции», то есть СвДП и «Зеленые», должны «сначала говорить друг с другом, чтобы структурировать все то, что придет потом».

Партия «зеленых» имеет «хорошие шансы войти в следующее правительство» по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в Бундестаг, сообщил сопредседатель этой политической силы Роберт Хабек. «Мы хотим войти в кабинет министров», – добавил он.

В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Немецкий политолог Александр Рар считает, что Германией будет управлять коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с «Зелеными» и Свободной демократической партией, а канцлером, вероятно, станет кандидат от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет.