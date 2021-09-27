 

В блоке Меркель сочли результаты выборов в Германии катастрофой

27.09.2021, 0:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Гитта Коннеман призвала «не приукрашивать» результат блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.

По словам Коннеман, «это катастрофа для ХДС и ХСС», блок «на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии». Коннеман считает, что «партии нужно обновление», «перепроверить надо все», должны быть и «кадровые последствия». 

Депутат Бундестага от ХДС Яна Шимке подчеркнула, что «блок ХДС/ХСС показал сегодня худший в истории результат на выборах» в парламент страны, требуется «провести основательный анализ», передает РИА «Новости» со ссылкой на t-online.

Напомним, как свидетельствуют результаты exit poll телеканала ARD, Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в Бундестаг с 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,5%. «Зеленые» порлучают 14,3%, Свободная демократическая партия (либералы) – 11,5%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Левые – 5%.



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