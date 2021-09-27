 

Минск заявил о попытках Польши и Литвы вытеснить в Белоруссию 8,5 тыс. беженцев

27.09.2021, 0:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Белоруссия «пресекла более 700 попыток выдворения» беженцев. По словам Вольфовича, поляки и литовцы, «избивают, бьют электрошокером» беженцев, «такие случаи происходят каждый день». Он призывал западных коллег к диалогу, так как для решения проблемы «нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

Вольфович посоветовал не искать «корень зла» в Белоруссии – активизация миграционных потоков, по его словам, произошла из-за политики «коллективного Запада», ведь «в Ливии, Иране, Ираке, Сирии народ жил и был счастлив, и не думал даже об этой Европе». «А после того, как там разворошили все, свергли неконституционным путем лидеров, разрушили города, создали там ситуацию, связанную с голодом, нищетой и взрывами бомб, люди, конечно, побежали спасать своих детей и свои семьи», – сообщил Вольфович.

Он подчеркнул, что «в Европу их даже позвали, им же сказали, что в Европе все хорошо и замечательно, и люди поехали жить туда, они там готовы трудиться». Вольфович посетовал, что «Запад пытается обвинить» Минск в «гибридной войне», хотя следует «решать это нормально, дипломатическими путями, искать способ решения этой задачи». Он также раскритиковал жестокое обращение соседних стран ЕС с мигрантами.

Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше.



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