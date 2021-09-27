Как выбрать хорошего брокера?

Если вы решили выйти на финансовый рынок, то для успешности вас как трейдера жизненно необходимо подобрать хорошего брокера. Опытные игроки этого рынка будут утверждать: хороший брокер – это даже не половина, это две трети дела. Ну а если брокер попадется не очень хороший, тогда жди потери финансов. Не хотите? Тогда давайте разбираться, что же такое хороший брокер .

Сначала следует понять, кто же такой брокер. К сожалению или к счастью, физические лица не могут самостоятельно подключаться к торгам и заключать сделки на финансовых рынках. Для этих целей существуют специальные брокеры, которые являются участниками биржи. Сразу хочется отметить: брокером может быть как физическое, так и юридическое лицо, то есть это может быть как отдельный человек, так и целая организация. Кого выбрать – смотрите сами: все зависит от ваших личных предпочтений.

Просто так ни один человек не может назвать себя брокером – для этого нужно наличие определенной лицензии. Этот документ подтверждает, что человек, получивший его, обладает специальными профильными знаниями и имеет право предоставлять интересы трейдеров на бирже.

В каждой стране выдачей подобных лицензий занимается различный орган – в нашей стране этим заведует Центральный банк Российской Федерации. Для брокера, который работает самостоятельно, сам на себя, наличие лишь лицензии достаточно, чтобы начинать собственное дело, а вот для организаций имеются еще требования, касающиеся минимального уставного капитала и других параметров.

Перед тем, как двинуться в путь, следует понять, что у каждого брокера имеется своя специфика, а потому следует выбирать того специалиста, который подойдет вам в максимальной степени.

Первое и самое главное правило любого брокера гласит: брокер лишь представляет интересы доверившихся ему трейдеров, а вот самостоятельно покупать и продавать на бирже акции, валюту или другие товарно-материальные ценности он не имеет право. Говоря научным языком, он имеет право действовать лишь в интересах своего клиента. Такая норма справедлива, поскольку, подмешивая ко всему вышесказанному личный интерес, брокер только на нем и сконцентрируется, а это как раз нежелательно.

Как оплачивается работа брокера? Это может быть процент от каждой сделки, а также фиксированная плата за каждую удачную операцию. Второй вариант очень удобен для трейдера, особенно при условии, если сделки закрываются на огромные суммы.