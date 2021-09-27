Советы по выбору мини-печи

Мини-печь – это отличный помощник на кухне для любой хозяйки. Своим внешним видом она напоминает обычную микроволновку, но по функциям они отличаются практически полностью. Кстати, купить мини-печи от известной марки электротехники «REDMOND» можно на официальном сайте. В печи, в отличии от микроволновки, применяются инфракрасные лучи. Одним словом, это маленькая электрическая духовка. Также ее можно использовать как:

Гриль;

Тостер;

Устройство для размораживания полуфабрикатов.

Выбор мини-печки

При покупке элетроприбора стоит как следует изучить все детали и функции печки. От этого будет зависеть уровень ее загруженности на кухне будущей хозяйки.

Объем устройства

Мини-печи существуют трех основных типов:

Мелкогабаритные;

Средние;

Крупные.

Мелкие отлично подойдут для приготовления горячих бутербродов или разогрева еды из холодильника с утра. Для полноценной готовки пищи подходят только среднегабаритные и крупные мини-печки. Причем, чем больше объем, тем больше еды можно приготовить за один раз.

Для маленькой семьи, состоящей из 2-3 человек, подойдет прибор до 10 литров. Для семьи из 4 человек понадобится более объемная печь на 12-20 литров. В большую семью лучше всего купить крупную мини-печь от 30 литров.

Мощность мини-печки

От мощности этого кухонного гаджета зависит и количество его функциональных возможностей. Минимальный ее показатель – это 650 Вт, а максимальный – 2 200 Вт. Более мощные из них требуют меньше времени на прогревание и тем самым быстрее готовят еду. Однако, чем мощнее печь, тем дороже ее ценник. Еще один важный момент – это затраты на электроэнергию. Мощный аппарат требует больше электричества, чем слабенькая печь, и это стоит учитывать. Самый хороший вариант – это мини-печь со средней мощностью.

Внутреннее защитное покрытие мини-печки

От покрытия зависит удобство в эксплуатации и чистки прибора. Также от этого зависит срок жизни мини-печи. Оно должно обладать такими свойствами, как:

Устойчивость к механическим повреждениям;

Выдержка высоких температур;

Устойчивость к различным моющим средствам.

Естественно, при должном уходе со специальной моющей бытовой химией любой электрический прибор прослужит дольше, чем если его чистить обычным универсальным средством для всей кухни. Но именно тип покрытия играет решающую роль в долготе службы мини-печки. Оно может быть из нержавейки, стали, эмали или антипригарного материала.