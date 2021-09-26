Эксперты рассказали, почему в РФ не будет собственного процессора для смартфонов

Россияне часто задают вопрос: почему до сих пор не был выпущен отечественный процессор для смартфонов? Ответить на него взялись сотрудники компании Baikal Electronics, где, собственно, выпускают российские процессоры «Байкал».

По словам специалистов, в РФ даже и не разрабатываются чипы для смартфонов, хотя есть процессоры, которые успешно используются в ноутбуках и планшетах. Причина проста: нет в РФ ни одного завода для производства смартфонов. Эта причина является первой и последней, говорят эксперты.

Стоит иметь в виду, что наладить выпуск таких устройств после того, как созданы российские планшеты и ноутбуки, в целом, не так-то сложно. Если поступит заказ, инженеры сделают и сами процессоры.