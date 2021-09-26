 

Астрономы идентифицировали светящийся объект в галактике Андромеды

26.09.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Данный объект находится за миллионы световых лет от Земли, а потому идентифицировать его непросто, говорят ученые. Ранее астрономы считали, что это одна из далеких звездных систем. Однако последние расчеты показали, что речь идет о черной дыре, получившей название J0045 41.

Она расположена в галактике Андромеды. Сбивало с толку то, что оттуда пробивается свет, чего теоретически не должно было быть. Ведь черные дыры ничего не выпускают за свои пределы из-за гигантской гравитации.

Впрочем, этому факту также нашлось пояснение. По одной из версий, там не одна массивная, а несколько небольших черных дыр. По крайней мере, так было миллионы лет назад, пока до нас летели фотоны. Что там происходит сейчас, увидеть невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / В России запретили частным клиникам использовать вакцину Pfizer

18.08 / Kia рассекретила обновленный Rio для России

02.11 / Футбольный клуб “Боруссия” заявил, что вылетел на игру с “Шахтером” в Донецк. Позже сообщение удалили

17.12 / В подмосковных пещерах Сьяны пропали восемь детей

04.11 / Путин посетил новый подземный музей в Кремле

12.08 / Боевики на Донбассе держат в плену почти 300 украинцев, из них десятая часть – женщины

06.07 / После потери связи с пассажирским Ан-26 на Камчатке возбуждено дело

26.05 / В Сочи построят самый крупный летний сноупарк в России

18.05 / На новой российской орбитальной станции оборудуют «радиационное убежище»

02.11 / Австрия вводит локдаун из-за роста больных COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика