Астрономы идентифицировали светящийся объект в галактике Андромеды

Данный объект находится за миллионы световых лет от Земли, а потому идентифицировать его непросто, говорят ученые. Ранее астрономы считали, что это одна из далеких звездных систем. Однако последние расчеты показали, что речь идет о черной дыре, получившей название J0045 41.

Она расположена в галактике Андромеды. Сбивало с толку то, что оттуда пробивается свет, чего теоретически не должно было быть. Ведь черные дыры ничего не выпускают за свои пределы из-за гигантской гравитации.

Впрочем, этому факту также нашлось пояснение. По одной из версий, там не одна массивная, а несколько небольших черных дыр. По крайней мере, так было миллионы лет назад, пока до нас летели фотоны. Что там происходит сейчас, увидеть невозможно.