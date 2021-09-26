Кулеба считает, что в Бундестаге может сформироваться благоприятная для Украины коалиция

Он отметил, что пока неизвестно, кто может стать новым канцлером ФРГ, поскольку “коалиция может создаться самая неожиданная”.

“Украину интересует одно: какой будет коалиция. Имя канцлера важно, но еще важнее, какой будет коалиция. Сейчас, судя по комбинациям, которые я вижу, если не будет форс-мажоров, коалиция будет для нас благоприятной при любых обстоятельствах. Второй момент: мы системно работали со всеми ведущими силами Германии”, – сказал он.

По словам Кулебы, президент Украины общался с лидером “Христианско-демократического союза” Армином Лашетом, а он общался с нынешним вице-канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

“Мы прошлись по каждой политической силе, которая будет вести сейчас коалиционнные переговоры. Мы доводили до них свою позицию, объясняли. И из этого следует третий фактор: Германия – это страна, где нужно системно и долгосрочно работать. Нельзя туда приехать, один раз поговорить и все – они тебя обняли и сказали: “Все, любим, поехали вперед”.

Контекст:

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Согласно данным экзит-полла, больше всего голосов – по 25% – набрали две партии: “Христианско-демократический союз” (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). На третьем месте с 15% голосов – “Зеленые”. 5-процентный барьер для попадания в Бундестаг преодолели также “Альтернатива для Германии”, Свободная демократическая партия (по 11%) и “Левая” (5%).

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

В январе новым председателем партии ХДС стал Лашет. Его же ХДС выдвинула на выборы канцлера.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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