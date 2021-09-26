 

Кулеба считает, что шансы на введение новых санкций США против РФ высоки

26.09.2021, 23:16, Новости дня
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“Шансы высоки. Это, безусловно, решение американского Конгресса. Надо учитывать, что эти санкции не в изоляции, они “вшиты” в бюджет. И вопрос будет привязан к ситуации с американским бюджетом. В США были случаи, когда бюджет не принимается вовремя и наступает финансовый кризис. Но мы верим, что все будет хорошо и Конгресс поддержит эти правки”, – сказал он.

Контекст:

Палата представителей Конгресса США 23 сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Законопроект, в частности, включает три вида санкций против РФ: против российского госдолга (запрет на покупку и продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке); против 35 российских чиновников и правоохранителей за нарушения прав человека, в частности, преследование оппозиционера Алексея Навального; а также расширение ограничений против российского газопровода “Северный поток – 2”.

Теперь свой проект оборонного бюджета рассмотрит Сенат (ожидается, что это произойдет в октябре), после чего палаты согласуют версии документа и отправят на подпись президенту США Джо Байдену.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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