 

Жириновский и Миронов обменялись колкостями в присутствии Путина

26.09.2021, 23:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЛидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит.

Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой. 

«Им нечего сказать!» – сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. 

«Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский.

В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент.

В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР».

В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым. 

Напомним, что выборы в РФ проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая РФ – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.



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