Японку приговорили к смертной казни за убийство мужа и двух любовников

Японский суд отклонил апелляцию на смертный приговор 74-летней серийной убийцы Тисако Какэхи по прозвищу «Черная вдова», несмотря на аргументы защиты о том, что подсудимая страдает слабоумием.

Женщина была признана виновной в убийстве мужа и двух любовников, а также в попытке покушения на жизнь знакомого с целью получения наследства. Причастность японки к преступлениям доказана, ей грозит смертная казнь, информирует CNN.

По данным агентства, Исао Какэхи было 75 лет, когда он познакомился через брачное агентство с 67-летней вдовой Тисако. Спустя два месяца супруги узаконили свои отношения. В декабре 2013 года мужчина скончался. Его смерть сочли подозрительной, поэтому было проведено вскрытие. В сердце, крови и желудке погибшего обнаружили смертельную дозу цианида.

В 2014 году в рамках расследования японка была арестована. Судебное разбирательство по ее делу началось в июне 2017 года. Изначально Какэхи подозревали в убийстве более 10 мужчин в возрасте от 70 до 80 лет в период с 2007 по 2013 год. Обвинения предъявили по восьми делам, однако из-за времени, прошедшего с момента инцидентов, и недостаточности улик, до суда дошли всего четыре.

Позже следствие выяснило, что Какэхи вынуждала своих мужчин глотать ампулы с цианидом, убеждая их в том, что это пищевые добавки. Вскрытие установило, что в телах погибших содержится большое количество синильной кислоты. Следы яда были обнаружены и в доме самой японки.

В 2007 году Какэхи совершила первое преступление: вместо лекарства дала своему 78-летнему любовнику Тосиаки Суэхиро капсулу с цианидом. В 2011 году женщина с помощью агентства знакомств выбрала новую жертву – 71-летнего Масанори Хонду. В марте 2021 года после встречи с ней он потерял сознание, когда ехал на мотоцикле, и менее чем через два часа скончался в больнице. Ее третьей жертвой стал 75-летний Минору Хиоки, незадолго до встречи с Какэхи излечившийся от рака легких. Она подменила ему лекарство цианидом, а когда приехала скорая помощь, запретила реанимировать мужчину, который, по ее утверждению, страдал от смертельной болезни.

Отмечается, что мотивом преступлений во всех случаях были деньги. Убийства принесли ей от 500 до 800 млн иен (от 327 до 524 млн рублей). Эти деньги она получила от страховых компаний и по наследству от своих супругов.

Ранее в Петербурге мужчина подал в суд иск к любовнику жены с требованием выплатить ему 150 тыс. рублей компенсации морального вреда за разрушенную семью.