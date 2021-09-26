Боевики попытались прорваться с подконтрольной Турции территории в Сирии

В сирийской провинции Алеппо боевики с подконтрольной Турции территории атаковали сирийских военных, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Перейти линию соприкосновения с вооруженными силами Сирии боевики попытались в районе населенного пункта Басельхайя. Боевики собирались прорваться в направлении Телль-Рифаата. «В ходе попытки прорыва пятеро боевиков подорвались на минных заграждениях, не менее десяти были ранены», – приводит ТАСС текст сообщения.

В результате боестолкновения ранения получили пять сирийских военных. Боевики «отступили на исходные позиции». Российская сторона призывает руководство боевиков прекратить провокации и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию изменить подход к Сирии. По его словам, «в Сирии режим (президента Башара Асада) представляет угрозу для южных частей» Турции.