 

Действие закона об олигархах отразится на кошельках украинцев – Милованов

26.09.2021, 22:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналистка спросила у него, “как такие шаги по поводу олигархов отразятся на экономике и в принципе на кошельке граждан Украины”.

“Со временем – да, потому что влияние олигархов на парламент уменьшится. Механизм такой – олигархи меньше искажают цены через решения парламента и Кабинета Министров в своих интересах. Это означает, что государственные и частные не олигархические компании будут зарабатывать больше денег. Цены будут более рыночными. Будет больше налогов заплачено в бюджет. У людей будет больше зарплата”, – сказал Милованов.

По его словам, прямой эффект будет достигнут за счет того, что “Пенсионный фонд будет больше, будет больше поддержка врачей, военных”.

“А непрямой эффект – из-за того, что будет меньше искажений на рынке, маленьким и средним компаниям будет легче развиваться. И со временем наша экономика будет лучше, будет больше экономический рост, и будет создаваться средний класс”, – объяснил Милованов.

Контекст:

23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявили, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. После принятия закона во втором чтении глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить одобренный Радой текст закона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Мавзолей на Красной площади проверят после анонимного звонка о бомбе

02.08 / Марка Geely анонсировала новый седан Preface на базе Volvo

16.07 / “Клубничка”, “Опять 18”. Брежнева надела облегающий топ

25.11 / Столкновения и слезоточивый газ. В Париже полицейские разогнали лагерь беженцев

23.03 / “Наташенька, думаю, и у тебя есть такие случаи”. Сумская ответила Валевской, распускали ли по отношению к ней руки власть имущие

23.11 / Власти США готовятся начать вакцинацию от COVID-19 в середине декабря

18.05 / В Microsoft Teams появились бесплатные видеозвонки

08.09 / Митрополит Климент: Сильно избитого Балуха рано утром нашла женщина в лесопосадке в районе Гидропарка в Киеве

06.12 / Украинского музыканта убили из-за квартиры

29.06 / В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика