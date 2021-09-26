 

Эксперт спрогнозировал состав нового правительства ФРГ

26.09.2021, 22:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГерманией будет управлять коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с «Зелеными» и Свободной демократической партией, а канцлером, вероятно, станет кандидат от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет, сообщил немецкий политолог Александр Рар.

«Для социал-демократов Германии сегодня победоносный день. Шольц получил больше голосов, чем Лашет. Госпожа Швезиг выиграла земельные выборы в Мекленбург-Передней Померании. Не забудем, что она обеспечила зеленый свет «Северному потоку – 2». В Берлине бургомистром вероятно станет госпожа Гифай, тоже социал-демократка», – написал Рар в Telegram. 

По его словам, «Зеленые» наверняка попадут в будущее федеральное правительство, «но с гораздо худшем результатом, чем предполагалось».

«Госпожа Бербок не обеспечила «Зеленым» ожидаемую победу. Теперь ее могут не пустить в кресло министра иностранных дел. Но МИД все равно пойдет к «Зеленым», – добавил он. 

Рар подчеркнул, что ожидаются изнурительные переговоры четырех партий о создании правительства. По его мнению, «Лашет и Шольц будут обхаживать, умолять лидера Свободных демократов, Линднера, поддержать именно их, и Линднер предпочитает союз с Лашетом». 

«Вероятно Германией будет управлять коалиция ХДС/ХСС – «Зеленые» – СДП. Канцлером тогда станет Лашет. Но Шольц на один процент опережает Лашета. С какой стати канцлером станет не первый, а второй? Остается неопределенность», – заключил политолог. 

 В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%.

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождатьсяокончательных результатов. Кандидат в канцлеры Германии от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что недоволен предварительными результатами выборов в бундестаг.

Политолог Федор Лукьянов допустил, что Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ.



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