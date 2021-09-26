Кулеба назвал речь Зеленского одной из самых сильных на ГА ООН
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Речь президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН «произвела впечатление», сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Кулеба считает, что Зеленский «был очень четким в донесении позиции Украины», а его выступление стало «одной из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН». По словам министра, «это признают иностранные дипломаты», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».
Глава МИД Украины сообщил, что в Нью-Йорке президент страны встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой Турции Рейджепом Эрдоганом. На этих переговорах «в различных контекстах звучала тема «Северного потока – 2», сказал Кулеба.
Он «доволен» тем, что Киев «услышал» от европейских «собеседников по противодействию «Северному потоку – 2». «Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства», – сообщил министр.
Напомним, президент Украины на ГА ООН сообщил о том, что РФ якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова главы российского государства Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России.
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