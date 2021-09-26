Кулеба назвал речь Зеленского одной из самых сильных на ГА ООН

Речь президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН «произвела впечатление», сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Кулеба считает, что Зеленский «был очень четким в донесении позиции Украины», а его выступление стало «одной из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН». По словам министра, «это признают иностранные дипломаты», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Глава МИД Украины сообщил, что в Нью-Йорке президент страны встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой Турции Рейджепом Эрдоганом. На этих переговорах «в различных контекстах звучала тема «Северного потока – 2», сказал Кулеба.

Он «доволен» тем, что Киев «услышал» от европейских «собеседников по противодействию «Северному потоку – 2». «Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства», – сообщил министр.

Напомним, президент Украины на ГА ООН сообщил о том, что РФ якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова главы российского государства Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России.