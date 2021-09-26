Этот мужчина почти 40 лет копал тоннель в пустыне и в один день пропал и стал богатым, а дверь оставил открытой

На протяжении долгих лет Уильям Шмидт в одиночку создавал свой тоннель. Местные жители прозвали странного мужчину Крот.

Ведь он каждый день приходил в одно и то же место и пропадал до поздней ночи в глубинах своего детища.

Строительные работы мужчина начал еще в 1900 году. Пока все вокруг занимались добычей золота, странный, как многим казалось, Уильям усердно рыл свой тоннель.

Единственное, что не давало покоя окружающим – это то, откуда у Крота столько денег на инструмент, ведь с виду он выглядел как бездомный.

На любые вопросы по поводу тоннеля мужчина говорил следующее:

«Вы скоро сами все поймете».

Когда в один из обычных дней Шмидт не пришел к тоннелю, жители городка стали переживать за работягу. Следующим утром местный Шериф решил проверить участок, на котором работал мужчина.

Несколько человек во главе с шерифом решили пройти вглубь тоннеля, но спустя несколько сотен метров были вынуждены вернуться обратно, так как посчитали конструкцию ненадежной.

Только недавно профессиональные экспедиторы отважились пройти до конца тоннель Шмидта, длина которого по итогу составила более двух километров.

«Мы смогли обнаружить остатки пирита. Это явный признак золотой жили. Он мог в одиночку выбрать целый пласт золота и сбежать со своей добычей. Кажется, люди зря недооценивали местного Крота»