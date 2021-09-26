 

Ученые: Голубое пятно в стволе головного мозга может указывать на развитие болезни Альцгеймера

26.09.2021, 21:44, Разное
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Эксперты Массачусетской больницы и Гарвардской медицинской школы сообщили, что четкие изменения в стволе головного мозга, которые наблюдаются во время сканирования, считаются ранними индикаторами болезни Альцгеймера. Работу опубликовали в издании Science Translational Medicine.
Труды сосредотачивали на области ствола головного мозга, общеизвестной как голубое пятно. Ранние опыты, проводимые с помощью раскрытия мозга, продемонстрировали, что голубое пятно считается первым участком, где совершается неправильное скопление тау-белка, который присутствует в здоровых клетках мозга. Могут формироваться и неестественные версии тау, образующие комплексы с остальными тау-белками. Мозг человека, имеющего болезнь Альцгеймера, пронизывается тау-клубками и бляшками, представляющими собой аномальное скопление белка амилоида. Скопление тау-белка зачастую случается в раннем возрасте.

Благодаря разным методам визуализирования мозга, специалисты выяснили, что нарушение цельности в области ствола мозга взаимосвязано с ухудшением мыслительного процесса и памяти у зрелых людей, а также с конкретными преобразованиями мозга, которые наблюдаются на ранних стадиях заболевания. Кроме МРТ добровольцам осуществляли и ПЭТ. Ученые хотели обнаружить любые скопления тау и амилоида в иных областях мозга, которые вовлечены в процесс ранней стадии заболевания. Их память и мышление проверяли на протяжении 8 лет.

Итоги исследований говорят о том, что у почти 50% 30-40-летних людей видно скопление тау-белка в голубом пятне. Меньшую цельность голубого пятна связывают со скоплением тау в области мозга энторинальной коры. Итоги научных исследований подтверждают, что цельность голубого пятна считается потенциальным маркером прогрессирования болезни Альцгеймера.

Источник: medicalinsider.ru



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