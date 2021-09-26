Специалисты: Чай и листья дуба могут стать полезной альтернативой уксусу в соленьях

Многие люди во время заготовки солений пользуются уксусной и лимонной кислотой. Джанан Хеджер, профессор, рассказала, что имеются другие альтернативы, которые приносят пользу.

Эксперт рекомендует воспользоваться чаем, чтобы достигнуть необходимой кислотности. Эффект наступит даже после 1 пакетика или нескольких ложек заварки. Для такого процесса смогут подойти и листья дуба.

Чтобы заготовки были полезными, в них добавляют молочную сыворотку и поваренную соль. Специалист объясняет, что в сыворотке есть молочнокислые бактерии, которые запускают ферментацию. Эксперт предостерегает людей с гипертонией от частых лакомств соленьями. Это связывают с тем, что соль в больших количествах повышает риски сердечного приступа и атеросклероза. Также соль провоцирует язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Довольно коварны лимонная кислота и уксус.

Источник: newinform.com