 

Специалисты: Чай и листья дуба могут стать полезной альтернативой уксусу в соленьях

26.09.2021, 21:44, Разное
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Многие люди во время заготовки солений пользуются уксусной и лимонной кислотой. Джанан Хеджер, профессор, рассказала, что имеются другие альтернативы, которые приносят пользу.
Эксперт рекомендует воспользоваться чаем, чтобы достигнуть необходимой кислотности. Эффект наступит даже после 1 пакетика или нескольких ложек заварки. Для такого процесса смогут подойти и листья дуба.

Чтобы заготовки были полезными, в них добавляют молочную сыворотку и поваренную соль. Специалист объясняет, что в сыворотке есть молочнокислые бактерии, которые запускают ферментацию. Эксперт предостерегает людей с гипертонией от частых лакомств соленьями. Это связывают с тем, что соль в больших количествах повышает риски сердечного приступа и атеросклероза. Также соль провоцирует язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Довольно коварны лимонная кислота и уксус.

Источник: newinform.com



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