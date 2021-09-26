 

Проект госбюджета Украины на 2022 год. В Минобороны заявили о недофинансировании

26.09.2021, 21:28, Новости дня
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“Министерству обороны, которое я представляю, предлагается выделить 131 млрд грн. […] Нам увеличивают сейчас бюджет порядка на 12%. А ВВП приблизительно будет расти только до 3,8%. Министр финансов [Сергей] Марченко говорит: дескать, надо увеличить вам только на ту сумму, на которую растет валовой продукт. Но нам этого недостаточно. Нам вообще необходимо, чтобы нормально закончить следующий год в Министерстве обороны, 170 млрд грн”, – сказал он.

Замглавы Минобороны считает, что получить такую сумму “нереально”.

“Мы будем иметь 131–135 млрд грн, как получится”, – считает Носов.

Он рассказал, что государственный оборонный заказ, к которому имеет отношение его министерство, имеет три составляющие.

“Первая – государственный оборонный заказ. Это, как правило, те позиции, которые идут секретными. Вторая составляющая – годовой план закупок. Это то, что идет открыто. И третья составляющая – государственное гарантирование”, – объяснил Носов.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год. 21 сентября Рада приняла его к рассмотрению.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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