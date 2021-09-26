 

Недавно сменил имя. ЦИК зарегистрировал кандидатом в нардепы “двойника” мэра Золотоноши

26.09.2021, 21:28, Новости дня
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Он является тезкой другого кандидата, который баллотируется на этом же округе, – мэра Золотоноши Виталия Войцеховского (1964 года рождения), выдвинутого партией “Слуга народа”.

В приложении к решению комиссии (.doc) указано, что он является главой общественного союза “Золотоніська громадська міська рада”.

Как сообщило Общественное, согласно данным ЦИК, мужчина сменил имя 14 сентября. До этого он был Виктором Шевченко. В декларации кандидата указано, что в 2020 году он не работал, а в автобиографии – что работал инженером в строительной компании.

Член ЦИК Сергей Постивный во время заседания комиссии сообщил, что представители ЦИК обращались к кандидату по поводу ряда несоответствий, тот заявлял, что их исправит. Также в реестре не нашли общественного союза “Золотоніська громадська міська рада”.

“Возможно, я, как член комиссии, отдельно обращусь в правоохранительные органы по этому поводу. А есть ли в этом признаки преступления, должны проверять компетентные органы”, – сказал он.

В полиции Черкасской области сообщили 26 сентября, что к ним обратился заявитель, сообщивший, что ЦИК зарегистрировал для участия в выборах его тезку. Имени заявителя в полиции не разглашают, но из сообщения следует, что речь идет о Войцеховском.

“Также он сообщил, что зарегистрированный ЦИК мужчина изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей”, – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя).

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Партия “Слуга народа” выдвинула Войцеховского кандидатом в нардепы 6 сентября.

Всего ЦИК по состоянию на 26 сентября зарегистрировал 18 кандидатов по округу №197 (15 от партий и три самовыдвиженца).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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