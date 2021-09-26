 

После боя с Усиком Джошуа возили в больницу – СМИ

26.09.2021, 21:28, Новости дня
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По данным издания, к медикам Джошуа попал из-за подозрения в переломе глазницы.

Хирн говорил, что после девятого раунда поединка с Усиком британский боксер плохо видел.

После завершения 12-раундового боя Джошуа быстро увели с ринга и отвезли в больницу, отмечает The Sun.

В ходе боя было заметно, как у британца заплыл глаз.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Ни один украинский телеканал не показывал бой Усика и Джошуа, посмотреть его можно было только на платном видеосервисе Megogo, и там возникал сбои.

Хирн заявил, что британец захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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