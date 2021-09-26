 

Полуголая девушка выпала из окна во время секса на Тайване

26.09.2021, 21:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ тайваньском Тайбэе полуголая девушка случайно выскользнула из окна во время секса, упав на крышу припаркованного возле дома автомобиля.

Видео инцидента опубликовало издание Daily Star. Девушка соскользнула с подоконника и приземлилась на крышу машины. Через несколько минут из дома выбежал ее возлюбленный, который помог пострадавшей слезть с разбитого авто. Девушку госпитализировали с травмой спины.

В прошлом году полицейские остановили секс-вечеринку, проходившую в квартире в центре Брюсселя. За нарушение требований изоляции оштрафовали нескольких человек, в числе которых депутат Европейского парламента.



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