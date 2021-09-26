Полуголая девушка выпала из окна во время секса на Тайване

В тайваньском Тайбэе полуголая девушка случайно выскользнула из окна во время секса, упав на крышу припаркованного возле дома автомобиля.

Видео инцидента опубликовало издание Daily Star. Девушка соскользнула с подоконника и приземлилась на крышу машины. Через несколько минут из дома выбежал ее возлюбленный, который помог пострадавшей слезть с разбитого авто. Девушку госпитализировали с травмой спины.

В прошлом году полицейские остановили секс-вечеринку, проходившую в квартире в центре Брюсселя. За нарушение требований изоляции оштрафовали нескольких человек, в числе которых депутат Европейского парламента.