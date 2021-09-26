Преемник Меркель оценил предварительные результаты выборов в Германии

Кандидат в канцлеры Германии от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что недоволен предварительными результатами выборов в бундестаг.

«Это гонка ноздря в ноздрю, чрезвычайная ситуация. На данный момент у нас нет точных конечных результатов, нет точных цифр, но мы можем уже сказать, что не можем быть довольны результатами. И несмотря на это, результат выборов еще полностью неясен», – цитирует ТАСС Лашета.

По словам политика, «исход выборов совершенно непонятен» и «вечер будет долгим». Лашет также указал на готовность сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС.

В свою очередь кандидат от социал-демократов Олаф Шольц назвал большим успехом результаты экзитполов на выборах. По его словам, выборы в парламент Германии продемонстрировали стремление граждан к смене власти. Также Шольц указал на необходимость дождаться официальных результатов, отметив готовность стать канцлером.

Зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Гитта Коннеман заявила, что руководство фракции потребовало кадровых изменений в блоке в свете исторически худшего результата на выборах в Бундестаг.

«Этот результат нельзя приукрашивать. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии. Поэтому дальше так не может продолжаться. Все должно подлежать перепроверке, сюда относятся и кадровые последствия», – отметила она.

«Сейчас нужен глубокий анализ, во время которого мы должны задаться вопросами касательно содержания и кадров», – подчеркнула в свою очередь депутат Бундестага Яна Шимке.

В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%.

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождатьсяокончательных результатов.

Политолог Федор Лукьянов допустил, что Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ.