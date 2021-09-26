 

Эрдоган призвал США вывести войска из Сирии и Ирака по примеру Афганистана

26.09.2021, 21:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТурция желает, чтобы США вывели свои войска из Сирии и Ирака по афганскому сценарию, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS.

«Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они (США) ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах. Мы можем оставить эти народы, правительства, чтобы они сами принимали решения», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. 

По его словам, Турция присутствует в Сирии с целью восстановления страны, для строительства 100 тыс. единиц жилья. «Мне интересно, чем занимаются другие страны. Очень важно это понимать», – сообщил Эрдоган.

Эрдоган также выразил надежду, что Турция, Россия, США и Иран смогут коллективно работать над установлением мира в Сирии и Ираке.

Ранее глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что Соединенные Штаты должны немедленно вывести войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

Напомним, в сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.



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