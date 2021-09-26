Олигархов вычислят и внесут в реестр опасных лиц

Закон, который вызвал бурю в политических элитах Украины, принят Радой и уже подписан президентом Зеленским.



Голосование в Верховной Раде Украины, 21 сентября. Фото: Yuliia Ovsyannikova / Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images

23 сентября Рада большинством голосов (фракция партии «Слуга народа» почти в полном составе, половина фракции «Голос» и несколько депутатских групп) приняла так называемый «Закон об олигархах». Официальное название — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Ждать до декабря, до срока, когда пообещала дать заключение Венецианская комиссия, не стали. Протестами оппозиции, возгласами «Совершается преступление!» пренебрегли. Оппозиционеры намекали на то, что чрезвычайное событие, произошедшее накануне, могло быть инспирировано под голосование, и сравнивали его чуть не с поджогом Рейхстага.

И в «Оппозиционной платформе — За жизнь», и в «Европейской солидарности», и в «Батьківщине» предчувствовали: с ними начнут сводить политические счеты, показывая пальцем на уважаемых партийцев: «Вот олигарх, и вот, и вот…»

Днем раньше на трассе под Киевом автоматной очередью по машине первого помощника президента Украины был передан, по словам Владимира Зеленского, привет власти. О том, кто именно передал — отечественные «лица, имеющие значительный вес» либо внешние враги, — у следствия пока несколько версий. Но ответ Зеленский пообещал жесткий. Закон же, по мнению руководительницы аналитического центра «Институт законодательных идей» Татьяны Хутор (ее статья опубликована во влиятельном интернет-издании «Украинская правда»), дает возможность составить публичный реестр «внутренних врагов» государства.

О ЧЕМ РЕЧЬ

Разбор закона об олигархах от Татьяны Хутор

Суть документа, пишет Татьяна Хутор, сводится к предоставлению СНБО во главе с президентом небывалых, эксклюзивных полномочий — по собственному усмотрению квалифицировать жителей как олигархов, а также избавлять от этого звания (клейма?) плюс контролировать контакты должностных лиц с олигархами и их представителями. Отсюда и риски для украинской демократии. Исследовательница полагает: с помощью закона легко посадить на крючок любого чиновника. Ведь незадекларированная встреча с представителем олигарха, у которого на лбу, кстати, такой статус не написан, уже основание для увольнения и публичного осуждения. Сведения счетов тоже никто не исключает. Плюс расчищается дорога для «новых олигархов» — без ограничений, в которые зажаты «старые». И, что особенно неприятно, из-за размытых критериев квалификации в черный список со всеми последствиями могут попасть просто крупные бизнесмены.

В соответствии с законом, продолжает Татьяна Хутор, решение о признании физического лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления кабинета министров, Нацбанка, СБУ, Антимонопольного комитета либо… по своему собственному представлению. Как должен выглядеть этот документ, в какие сроки его следует рассмотреть, закон умалчивает. Самообслуживание! Фигура Алексея Данилова, секретаря СНБО, вырастает до монументальной.

Волнения в «пищевой цепочке»

Стократ критичнее оценила принятый закон Агия Загребельская, соучредительница Лиги антитраста, госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015–2019 годах. Ее оценочные суждения опубликовало интернет-издание «Лига».

Пани Загребельская утверждает: «Еще никогда «деолигархизация» не приносила ни одному из представителей олигархического лагеря столько профитов». И проходится по персоналиям. У Игоря Коломойского, по ее убеждению, в жизни не было такой белой полосы, как сейчас. Теперь Коломойский становится не «воплощением зла», но просто одним из длинного списка, зато Петр Порошенко, отобравший у него «Приватбанк», нейтрализован. Должное внимание отставная госчиновница уделяет характеристикам выгод Ахметова, Пинчука, Фирташа, Бойко, Левочкина, которые, мол, продолжат процветать. Главный заряд публицистической дроби достается Зеленскому: «Он также получит свое: любовь народа, соблазнительные властные атрибуты для него (для президента — не для народа. — О. М.), его друзей, коллег и родственников и, конечно, деньги». «А мы?» — задает риторический вопрос автор. «Как пока слабые в этой пищевой цепочке, очередной раунд борьбы за справедливость мы проиграли».

Агия Загребельская

Агия Аббасовна Загребельская была уволена с занимаемой должности вскоре после инаугурации действующего президента. Серьезные профильные издания вроде газеты «Капитал» летом 2019 года напоминали истории из ее жизни, где было и укрывательство преступников на заре юридической карьеры, и участие в сомнительных сделках отдельных представителей азербайджанской диаспоры в Украине, и участие в коррупционных схемах уже в должности заместителя начальника Главного управления по вопросам судоустройства и правовой политики администрации президента Порошенко, а позже в Минюсте, и лоббирование отдельных компаний в период работы в Антимонопольном комитете… Словом, если учесть приведенные в медиа факты, то реакция со стороны Агии Загребельской свидетельствует в пользу закона — даже со всеми его прорехами и огрехами.

Виноват аппарат

Еще немного о прорехах. Как известно, законопроект № 5599 принимали по специальной процедуре и внесли только 13 поправок, одобренных профильным комитетом по национальной безопасности.

Все остальные поправки (по разным сведениям, их то ли около, то ли больше тысячи) считались автоматически отклоненными,

о чем каждый раз предупреждал председательствовавший на заседании Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Рады.

Представитель Зеленского в Раде — Руслан Стефанчук. Фото: Zuma / TASS

И вот на следующее утро лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк установил, что депутаты учли три правки (396, 398 и 406), которые противоречат друг другу, о чем и сказал в своем телеграм-канале: «Закон надо переголосовывать. Там есть юридические ошибки!»

Согласно 398-й поправке, решение о признании лица олигархом принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после обращения соответствующей комиссии. А поправка 406 гласит: это делает СНБО на основании представлений кабмина, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета…

К вечеру Железняку, а также общественности, совсем обалдевшей от новостей законотворчества, дал разъяснение Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном суде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах: «Нас ввели в заблуждение работники аппарата Рады. Мы детально проанализировали вчерашнее голосование и пришли к выводу, что все хорошо. Проголосованы только предложения комитета. Другие правки на голосование не ставились, а следовательно, в соответствии с регламентом не могут считаться принятыми. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было, — успокоил Вениславский. — Переголосования не требуется».

Когда этот текст был подготовлен к печати, Офис президента Украины сообщил: по инициативе председателя Венецианской комиссии Джанни Буквиккьо состоялся его телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Глава комиссии попросил предоставить проголосованный текст закона в редакции, подписанной президентом Украины, чтобы рассмотреть и подготовить соответствующее заключение. Офис цитирует слова президента, прозвучавшие в ответ: «Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет. Спасибо за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой».

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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