 

Мнение: Дополнительные места на курс “Психоалхимия. Траблшутинг”

26.09.2021, 21:04, Разное
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Начинается продажа дополнительных мест на курс “Психоалхимия. Траблшутинг”.

Место можно купить ЗДЕСЬ.

Про курс.

Вчера много людей не смогли оплатить курс, когда начались продажи, из-за технических сбоев на площадке.

Поэтому я открываю продажу дополнительных мест.

Такой получился траблшутинг.

Если вы уже оплатили вчера, ничего больше делать не надо. Приходите 3 октября по ссылке и проходите курс 14 дней.

Если вы не оплатили место, но записались и получили ссылку, вам нужно заново записаться на курс.

Функция оплаты дополнительных мест включена только что.

Поэтому записаться заново надо именно сейчас, после моего объявления.

Если записались раньше, оплатить вы не сможете.

Регистрировать новый аккаунт не надо. Только заново записаться, чтобы появилась кнопка “оплатить”.

Если что-то опять не получится по оплатам, пишите в техническую поддержку Вебинар или мне: [email protected]

Источник: Эволюция



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