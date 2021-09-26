 

Переболевшие COVID-19 россияне жалуются на ухудшение обоняния

26.09.2021, 20:50, Разное
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Заболевшие короновирусной инфекцией теряют обоняние на весь срок течения болезни и даже дольше. Это характерно для вируса SARS-CoV-2, официально признанного Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
Вирус блокирует передачу импульсов в мозг, проникая в организм через слизистую носа. Как следствие, мозг не идентифицирует запах. Но 1,4% россиян утверждают, что переставали чувствовать запахи еще до заболевания. Эпидемиолог Наталья Пшеничная сообщает, что на ухудшение обоняния могут влиять и другие факторы: болезни нейродегенеративного типа, сахарный диабет и табакокурение, передает REACTOR.

Обоняние возвращается ко всем по-разному. Это зависит от степени поражения. Так, если проблема возникла в коре головного мозга, восстановление займет от шести до двенадцати месяцев. Если на протяжении долгого времени обоняние не восстановилось, нужно обратиться к ЛОР-врачу.



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