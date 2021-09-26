Старший сын рыжего из «Иванушек» вернулся к отцу

17-летний сын солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова перебрался обратно к отцу. Об этом пояснил сам певец.

Два года назад рыжий из «Иванушек» развелся со своей супругой. В браке с Мариной Банковой у пары родились два сына. После развода дети стали жить с матерью. На днях стало известно, что старший сын певца Иван вот уже год, как живет с отцом.

По словам Григорьева-Апполонова, год назад сын взбунтовался и вернулся к нему, вернулся в свою же школу, по которой скучал. Вполне возможно, что юноше не понравился новый возлюбленный матери, баскетболист Андрей Зубков. 13-летний Артемий живет с мамой, но часто видится со своим отцом. Григорьев-Апполонов часто выкладывает совместные с сыновьями фото в соцсетях.

Рыжий из «Иванушек» также признался, что часто дает старшему советы. В частности, что Ивану не стоит торопиться с женитьбой и подождать 33-летия. С чем это связано, певец не объяснил. Наверное, он полагается на свой жизненный опыт.

Источник: www.passion.ru